Fuat Çapa: “Kalan 7 haftayı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz”

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor deplasmanda İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, her iki takım adına önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, “Sadece bizim oynadığımız için değil, diğer takımları da ilgilendiriyordu. Sadece 3 puanlık değil 5 puanlık karşılaşmaydı. Maalesef ilk yarı ortaya koymuş olduğumuz oyun ve mücadele bizi 2-0 gibi skorla devre arasına girmemize sebep oldu. İkinci yarı biraz daha etkin oynadık. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimiz daha net değerlendirdi. Bizim adımıza üzücü bir skor. Skor her şeyin önüne geçti. Son haftalara geldik. Artık zaman geçirmeler, saha içerisinde olmayan futbolcuya tedavi uygulamalar falan bu tür olaylara müsaade ettiğiniz zaman daha fazla göreceğiz. Maçı izleyen herkes hemfikirdir. 4 dakika uzatma 3 tane değişikliği bizde, 3 değişikliği rakip yaptı. Oyuncular yattı sahada ama 4 dakikalık uzatma süresinde 1,5 dakika daha yatma vardı. Hakem maalesef 49. dakikada oyunu bitirdi. Maalesef Hakan hoca bize çok şanslı gelmiyor. Sadece Eskişehirspor’da değil diğer kulüplerde de benim adıma şanssız karşılaşmalar yönetiyor. Üzücü bir sonuç 7 haftamız kaldı. Yarınki sonuçlarda bizi etkileyecek olumlu olumsuz şekilde. Tekrar nasıl ilk devrede beraberliği sağladıysak onu sağlamak zorundayız. Kalan 7 haftayı iyi bir şekilde değerlendirip iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Sezon başından vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığı bu ligde kalmak olması lazım. Bunun içinde bu hafta kaybetmiş olduğumuz puanları cumartesi oynayacağımız karşılaşmada telafi etmek zorundayız” diye konuştu.

İHA