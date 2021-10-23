Fuat Çapa: İstediğimiz sonuçla ayrılamadık

TFF 1. Ligi’nin 10. haftasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, alınan sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, göreve 2 gün önce geldiğini hatırlatarak, nasıl bir takım izleyeceklerini kendilerinin de merak ettiğini aktardı.

Takımla sadece 2 gün gibi kısa bir süreçte çalışma fırsatı bulduğunu belirten Çapa, şunları söyledi:

"Özellikle takım savunmasında bloklar arası mesafeler çok fazlaydı. Oyun disiplini anlamında bugün gayet iyiydik. Oyuna tedirgin başlamış olsak da her geçen dakika sahada doğru pozisyon alan bir Samsunspor vardı. Rakibimize 90 dakika boyunca neredeyse hiç pozisyon vermedik. Geçiş oyunlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. O anlarda doğru tercihleri yapamadığımız için sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Bugün sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm. Her geçen hafta daha iyi bir takım haline geleceğiz. Milli maç arası öncesi Bandırmaspor ve Manisa maçlarında iyi sonuç alabilirsek, o aradan sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum."

AA