Fuat Çapa: Gaziantep FK farklı oynuyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise,Gaziantep FK’nın farklı bir format ile oyun oynadığını ve kendi takımının alışık olmadığı bir sisteme karşı oynadıklarını belirtti.

Oyun olarak tatmin edici bir futbol oynadıklarını ifade eden Çapa,”Her iki takımın ligde bir hedefi yok. Bu tür maçlardan o yüzden ok bir şey beklenilmez. Ama oyun içerisinde Gaziantep FK alışık olmadığımız bir formatta oynuyor ve Türk ligi buna çok alışık değil. Özellikle bizim baskı yapacağımız anlar çok önemliydi. Çünkü alışık olmadığımız bin sisteme karşı oynadık. Gayet olumlu bir maçı geride bıraktık. Maçın erken dakikalarında geriye düştük. Beraberliği yakaladık ama sonrasındaki pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı olun olarak iyi başladık. Skor olarak olmasa da oyun olarak çok etkiliydik. Maçın son bölümünde beklemediğimiz bir gol yedik. Bu tamamen bireysel hatadan kaynaklandı. 1 puanla dönmüş olsak bile oyun olarak tatmin ediciydik" diye konuştu.



