Fuat Çapa: Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıkları için üzüldüklerini söyledi.

Çapa, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Skora belki maçtan önce sevinebileceğimiz bir skordu ama karşılaşmadan sonra üzüldüğümüz bir skor oldu. İç sahadaki iyi sonuçlara devam etme, ayrıca bizi mutlu etti bugün. Karşılaşmanın ilk devresinde sahada ne yaptığını iyi bilen bir Eskişehirspor vardı. Rakibin özellikle geçişlerde çok etkili olduklarını bildiğimiz için, biraz daha temkinli oynamamız gerekiyordu. Oyuncularımız özellikle ilk devre çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiler. Ve doğru zamanda kendi adımıza ilk devre gol bulduk. Devreye 1-0 galip içeriye girdik. Oyuncularımıza biraz daha baskılı oynamamız gerektiğini söyledik. Çünkü biliyorduk ki rakip ondan sonraki süreçte risk alarak oynayacak. Rakibin yaptığı değişiklik bizim ikinci devre 20-25 dakika dengemizi bozdu. Bu da tecrübe ile alakalı. Sıkıntı çektik ve 1-1'den sonra rahatladık, öyle diyebilirim. Ondan sonraki süreç bizim adımıza çok daha değişik olabilirdi. 2-3 tane çok ama çok net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Belki top bizi biraz istemedi direkten dönen top, kalecinin son dakika topu çıkarması. Yani açıkçası üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu sonuç olarak. Oyun olarak tabii ki mutlu etti bizi. Ben bundan dolayı bugüne kadar ilk günden itibaren bizle mücadele veren bütün bu genç kardeşlerime, genç evlatlarıma çünkü hepsi benim çocuklarımdan daha küçük yaştalar, teşekkür etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki onlara da biz bir şeyler katmışızdır futbol anlamında ki kattığımızı düşünüyorum. Çünkü sezon başındaki sahadaki duruşlarıyla şu andaki sahada duruşları arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum."