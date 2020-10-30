Fuat Çapa: Galatasaray’a karşı 10 oyuncumuz olmayacak

Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Şartlar normal olsa belki şu an kurmuş olduğumuz kadro, 2002 yılından beri kurduğumuz en iyi kadrolardan biri" dedi.

"GALATASARAY'A KARŞI 10 OYUNCUMUZ OLMAYACAK"

Çapa, koronavirüs nedeniyle yaşanılan sıkıntıları dile getirirken, "Bir de Koronaspor var. Çünkü hafta içi bir çalışma yapıyoruz ama test sonuçları pozitif çıkınca bütün planlar bozuluyor. Bugün için toplam 7 pozitif vakamız var. Belirti gösteren 1-2 oyuncumuz var. Onları da takımın içine sokmadık. Rize'ye gidene kadar hiçbir şey yoktu. Önce sahada pozitif olduk, sonra geldik burada pozitif olduk. Korona belki de sezon sonunda şampiyonu belirleyecek. Yarın Galatasaray ile maçımız var, 10 oyuncumuz olmayacak. Alt yapıdan 3 oyuncu kadroya aldık. İyi sonuç alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"MKE ANKARAGÜCÜ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİALARINDAN"

Çapa, Ankaragücü'ne geliş sürecinde duyduğu heyecanı anlatırken, "Yaşanan salgın sürecini biliyorsunuz. Yine de hedef odaklı çalışmaya devam ediyoruz. MKE Ankaragücü Türkiye'nin en büyük camialarından. Fatih Mert başkan beni ilk aradığında inanılmaz heyecanlanmıştım. Ligden düşüp tekrar Süper Lig'e çıkmak kolay bir iş değil. Türkiye'de günlük başarılara bakıldığı için, özellikle Kasımpaşa sürecinden sonra buraya gelmek riskti. Burada beni en çok cezbeden şey, Fatih Mert başkanımızın2023 projesiydi. Yöneticilerimizin bu projeye inanması benim de inanmamı sağladı. Beni en çok heyecanlandıran şey buydu. Onun için buraya geldim" açıklamasında bulundu.

"BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU BU TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İÇİN İNANILMAZ ÇABA SARFETTİ"

Çapa, sezon başında hem hazırlık hem de transfer sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederken, "12 Eylül'de tekrar ligler başladı. Düşünün, 5 haftalık bir süreciniz var, transfer yasağınız var, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu bütçeniz var ve bunlar içerisinde 2023 yılına dönük bir hedefiniz var. Bugün ligde dörtte dört yapmak isteyen bir başkan ve yönetim kurulumuz mevcut. Teknik adam olarak ben istemez miyim? İsterim. Ancak bu başarı kalıcı olmayacaksa istemem. Çünkü bu sezon başarılı olup, gelecek sezonların altı boşalacaksa bunun bir anlamı yok. Parayla gelen başarılar geçici, zemini sağlam başarılar hep kalıcıdır. Türkiye'de bunun şu an iki tane örneği var, biri Medipol Başakşehir, diğeri Aytemiz Alanyaspor. Şu anda o yolda gidiyorlar. Bunu öncelikle hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Zaman zaman duyuyorum, 'Transfer tahtası neden son güne kadar açılmadı.' Başkan ve yönetim kurulu bu transfer yasağını kaldırmak için inanılmaz çaba sarf etti. Öncelikle bir bütçeniz var. Bu bütçenin yüzde50'den fazlasını da transfer yasağına ayırmak zorundasınız. Yaşanan kolay bir süreç değil" dedi.

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)