Spor Toto 1. Lig 20. haftasında evinde Gençlerbirliği’ni 3-2’lik sporla mağlup eden Eskişehirspor, puanını 20’ye çıkardı. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni oyuncularını oynatma şansı bulan Eskişehirspor, aldığı galibiyetle adeta nefes aldı. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fuat Çapa, “Beklenen özlenen tablonun bugün sahada olması hepimizi mutlu etti. Karşılaşmanın 15 dakikası sıkıntılı geçti bu bir gerçek. Duran toplar, taç atışları bizi biraz sıkıntıya soktu. Melih’in ilk 15 dakikada oyunun içinde olması top tutabilmesi ve 15’inci dakikadan sonra takımın daha özgüvenli olarak oyunu oynamaya çalıştı. Çok da başarılı oldu. Bazı oyuncularımız inisiyatif alarak ön plana çıktı. Bu da tabii ki tecrübeyle alakalı. 1-0’ı hak ettiğimiz oyun sürecinde attık ama daha sevinç kollarımızı aşağı indirmeden 1-1 oldu. Ondan sonraki vermiş olduğumuz reaksiyon gerçekten mutlu edici. Çünkü oyunu tekrar inisiyatif alıp skoru düşünen bir Eskişehirspor vardı. Sadece goller değil ama golün geliş şekli, takım içindeki varyasyonlar daha çok mutluluk vericiydi ama maalesef duran toptan 3-2 oldu. Gençlerbirliği’nin bu bir özelliği, fizik kalitesine baktığımız zaman gerçekten hem deneyim olarak hem de hava toplarında çok etkili bir takım. Bunu da çok iyi değerlendirdiler. Genel olarak hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü yine iç sahadaki sadece bir değil 3-4 kişi fazla oynuyor gibi gözükmemize neden oluyorlar. Sadece burada değil, transfer açılmasında çok katkıları oldu. Biliyorsunuz o süreci hep birlikte yaşadık. Bugün sadece Eskişehirspor 3 puan almadı. Türkiye çok şey kazandı" dedi.

"Transfer tahtamızı açmamızda belki en büyük etken Göksel Gümüşdağ oldu"

Fuat Çapa ayrıca transfer tahtasının açılmasında Göksel Gümüşdağ’ın büyük payının olduğunu ifade ederek, "Burada transfer tahtamızı açmamıza vesile olan meslektaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma, bize yardım eden avukatlar çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu tablonun oluşmasında çok büyük emekleri var. Belki en büyük etken ise Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ oldu. Biz bugün bu oyuncular ile oynayabiliyorsak onun emeği çok fazlaydı. Abdullah hocamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Kısa vadede değil belki ama uzun vadede takip ettikleri bir oyuncumuzdu. Bizim içinde bulunduğumuz ortamı da bildikleri için bunu öne aldılar. Başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İş bitiren bir kimliği var. Az konuşup iş bitiren bir kimliği var. Bunun da Eskişehispor’a çok faydası olacak” ifadelerini kullandı.