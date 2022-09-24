Frutti Extra Cup’ta bu yıl da şampiyon Bursaspor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup’ta, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon Frutti Extra Bursaspor oldu. Bursaspor, final maçında Galatasaray Nef'i 74-64 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Lig başlamadan hemen önce 8 takımın katılımıyla Bursa’da Nilüfer Barış Spor Salonu’nda gerçekleşen Frutti Extra Cup, 4 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen, ING Super Ligi ve EuroCup’ta geçtiğimiz sezonlarda başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Frutti Extra Bursaspor; bu sezon ikincisi gerçekleşen ve ev sahipliği yaptığı geleneksel Frutti Extra Cup’ta bu yıl da şampiyon olurken, Galatasaray Nef ikinci, Aliağa Petkim üçüncü oldu.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Murat Ciner xx, Mesut Öztürk xx

Frutti Extra Bursaspor:

Tarık Sezgün x, Yiğitcan Saybir x 2, Derek Ryan Needham xxx 14, Enes Berkay Taşkıran x, Ömer Utku Al x 3, Onuralp Bitim xxxx 18, Zachary Elias Auguste xxxx 17, David John Dudzinski xxx 10, Ahmet Düverioğlu xx 6, Anthony Clemmons xx 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray Nef:

Sinan Sağlam, Dee Bost x 2, Jeffrey Raymar Morgan xx 6, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca x 1, Mahir Ağva x 4, Yunus Emre Sonsırma x 8, Brian Angola Rodas x 7, Angelo Dominik Caloiaro xxxx 20, Jehyve Jamal Floyd xx 4, Dylan Ennis Mcintyre xxx 12, Hüseyin Göksenin Köksal x

Başatrenör: Andreas Pistiolis

1. Periyot: 28 -16 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Devre: 47-35 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3. Periyot: 56 – 52 (Frutti Extra Bursaspor lehine)