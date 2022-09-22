Frutti Extra Bursaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup’ta; Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, Denizli Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor, Büyükçekmece Basketbol ve Manisa Büyükşehir Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu’nda oynanan turnuva 24 Eylül’de sona erecek.

Salon: Nilüfer Barış

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Erdoğan Çelebi xx, Dorukhan Kalyoncu xx

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir xx 6, Derek Ryan Needham xx 8, Enes Berkay Taşkıran xx 10, Ömer Utku Al x 3, Onuralp Bitim xxx 20, Zachary Elias Auguste xx 9, David John Dudzinski xx 8, Ahmet Düverioğlu x 5, Anthony Clemmons x 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Acar Şen x, Oderah Anosike xxx 17, Ata Kahraman x 2, Jonh Daniel Roberson xxx 16, Kevin Kaspar x, Francisco Javier Cruz Saldivar xx 6, Berkay Sinirlioğlu xx 7, Tolga Kaan Birer x 2, Ogün Sevinç xxx 18, Mustafa Baki Görür x 1, Yiğit Baran Sarıkaya x, Evan John Brunsima xx 9

Başantrenör: Ceyhun Cabadak

1. Periyot: 20 -17 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Devre: 41-38 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3. Periyot: 60-55 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

BURSA (İHA)