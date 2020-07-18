ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti.

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) de genç oyuncu için taziye mesajı yayınlayarak, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor Kulübü'ne başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.