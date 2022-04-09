Frutti Extra Bursaspor’dan dikkat çeken bilet kampanyası

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor , dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Yeşil-beyazlılar, futbol takımının yarın Kocaelispor’la oynayacağı karşılaşmanın biletini satın alan taraftarların bu akşam Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji’ni ücretsiz izleyeceğini açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Futbol takımımızın Kocaelispor maçına bilet alan taraftarlarımızın biletleri, bugün oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımız futbol maçının biletleriyle, 205-206-215-216-309-310-323 ve 324 numaralı bloklara giriş yapabilirler.”