Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7’nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, yarın Ankara temsilcisi Türk Telekom’u konuk edecek. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak olan bu zorlu randevu, saat 20.00’de başlayacak.

Hafta içerisinde 7Days EuroCup’ta boy gösteren Bursa temsilcisi, çıktığı İtalya deplasmanında Dolomiti Energia Trento’ya 89-80 mağlup oldu. Avrupa’daki 4 maçında henüz galibiyetle tanışamamasına karşın ligde yoluna devam eden Bursa ekibi, 3 maçını kazanırken 3 kez de mağlup oldu. Frutti Extra Bursaspor, ligde son olarak Darüşşafaka Tekfen deplasmanından 78-75’lik yenilgi ile ayrıldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk Telekom ise, sezona iyi başladı. Bu sezon ilk maçında Anadolu Efes’e yenilmesine karşın sonraki 5 maçını da kazanmasını bilen Ankara temsilcisi, formda bir görüntü çizdi. İki ekibin geçtiğimiz sezon Ankara’da oynadığı maçı da Türk Telekom, 80-62’lik skor ile kazanmıştı.

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