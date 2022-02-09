Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras maç sonucu: 87-76

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor , Andrews, Needham ve Hayes ile skor üreterek 4'üncü dakikayı 9-2 önde tamamladı. Özellikle Andrews'in sayı ve asistleriyle oyuna ağırlığını koyan Frutti Extra Bursaspor, çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda kontrollü başlayarak Hayes ile Andrews ikilisinden sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor karşısında Gkikas, Simpson ve Andric ile etkili olan Promitheas Patras 12'nci dakikada skoru lehine çevirdi: 28-29. Çekişmeye sahne olan kalan dakikaları Frutti Extra Bursaspor daha iyi oynadı ve soyunma odasına 44-43 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in üst üste attığı üçlüklerle 24. dakikada farkı 9'a (57-48) çıkardı. Baskıyı arttıran Frutti Extra Bursaspor karşısında Promitheas Patras, Agravanis ve Grant ile etkili olmaya çalışsa da ev sahibi ekip enerjisiyle skor üstünlüğünü elinde tutup, son çeyreğe 70-62 avantajlı girdi.

Rakibine son çeyrekte geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras’i 87-76 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 14, Onuralp Bitim 12, Andrews 24, Hayes 16, Dudzinski 8, Metin Türen 10, Ömer Utku Al 3, Tolga Geçim

PROMİTHEAS PATRAS: Ray 16, Grant 8, Gaddy 1, Agravanis 19, Rogkavopoulos 2, Hunt 4, Gkikas 12, Simpson 7, Andric 7

1. PERİYOT: 23-17

DEVRE: 44-43

3. PERİYOT: 70-62

5 FAULLE ÇIKAN: 38.54 Ray (Promitheas Patras)

DHA