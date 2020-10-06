Frutti Extra Bursaspor, Olimpija Ljubljana deplasmanında

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor, yarın (7 Ekim 2020) Slovenya deplasmanında Cedevita Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Temsilcimiz ilk hafta konuk ettiği Dolomiti Energia Trento karşısında ilk yarıyı 49-40 önde kapatmasına rağmen karşılaşmadan 93-86'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

EuroCup'taki ilk maçta Bursaspor'un en öne çıkan ismi 19 sayı, 8 ribaunt ile Daniel Hamilton olurken Malik Newman da 17 sayıyla oynamıştı.

Cedevita Olimpija Ljubljana ise ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Nanterre'e 80-76 kaybetti. Sloven temsilcisinde Kendrick Perry 21 sayıyla en skorer isim olurken Jaka Blazic de 19 sayı, 9 ribaunt ile öne çıktı.

Frutti Extra Bursaspor, yarın (7 Ekim 2020) TSİ 19:30'da Olimpija Ljubljana'ya konuk olmaya hazırlanıyor.