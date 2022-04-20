FIBA EuroCup TOP 16 eleme turu maçında Frutti Extra Bursaspor , Obradovic yönetimindeki Partizan'ı deplasmanda 103-95'lik skorla eleyerek tarih yazdı.

Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 38-37 Sırp ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Temsilcimiz Bursaspor son çeyreğe 64-60 önde girdi. Son topa kadar mücadelesini sürdüren ekibimiz, maçı 84-84'lük skorla uzatmalara taşımayı başardı.

Uzatmalarda muhteşem bir oyunla galip gelen Frutti Extra Bursaspor, Obradovic'li zorlu Partizan'ı deplasmanda eleyerek unutulmaz bir zafere imza attı.

Partizan'da Aleksa Avramovic 23, Michel Lessort 20, Kevin Punter 13 sayıyla oynadı. Frutti Extra Bursaspor'da ise Andrew Andrews 24 sayı attı ve zaferde büyük paya sahip oldu. Onuralp Bitim 20, John Holland 17, David Dudzinski 15, Derek Needham 14 sayı ile Bursaspor'u galibiyete taşıyan diğer isimler oldular.

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.