TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Frutti Extra Bursaspor , ilk çeyreği 29-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte konuk ekip oyuna dahil olmaya çalışsa da savunma buna engel oldu ve Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına 43-24 önde girdi. Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla farkı oldukça açan Potanın Timsahları son çeyreğe 76-41 üstün girdi. Play-off hedefindeki yoluna bir galibiyet daha yazan Frutti Extra Bursaspor, karşılaşmadan 94-59 galip ayrıldı.

Takımda; Onuralp Bitim 18, Derek Needham 15, John Holland 12 ve Andrew Andrews 12'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Tolga Edis

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tarık Sezgün 6, Mithat Can Özalp 5, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 18, Heyes 10, Holland 12, Needham 15, Metin Türen 10, Andrews 12, Dudzinski 4, Birkan Batuk

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Berkan Aksu 2, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 2, Kayra Can Müezzinoğlu, Tuğberk Gedikli 3, Mertcan Solkol 2, Şafak Edge 7, Hamilton 3, Hayes 18, Filipovity 19

1’İNCİ PERİYOT: 29-11

İLK YARI: 43-24

3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-41

5 FAUL: 32.08 Holland (Frutti Extra Bursaspor)

DHA