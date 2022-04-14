Aslında sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Nedim Yücel, “İyi bir kadro oluşturduğumuz düşünüyorduk. Geçen sene Dusan Alimpijevic bize devre arası gelmişti. İyi bir sistemi oturtmak için yaz antrenmanları büyük önem teşgil ediyor. Çok da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik fakat birçok maçı öndeyken hep son toplarla kaybettik, bunda sezon başında yaşadığımız sakatlıkların ve covid vakalarının da çok büyük etkisi vardı. Devamında takımda rotasyonlar da yaşandı, gelenler gidenler oldu. Bu süreci atlatıp roller oturunca iyi bir ivme yakaladık ve sezon başındaki hedeflerimize doğru ilerlemekteyiz” dedi.

Adım adım yükseliyoruz

Frutti Extra Bursaspor ’daki 5. senesini geçirdiği hatırlatan Yücel, “5 yıl önce sahanın bu tarafındaki ilk deneyimimi de burada yaşadım. Camia takımları, müessese takımlarına göre idare edilmesi zor takımlar. Baskı ve beklentiler en üst düzeyde oluyor, hele bizim gibi yüksek bir taraftar potansiyeline sahip bir kulüpseniz. 5 yılda istediğimiz noktaya yeni geldik diyebilirim. 2. Lig’de orta seviye bir takımken, şu anda Eurocup’ta TOP 16’ya kalan bir takım haline geldik. Şu anda bütün şehir de bize sahip çıkıyor. İlk gün hedefimiz adım adım yukarıya yükselmekti, bunu yapıyoruz. 3 yıldır Süper Lig ’de de iyi bir misyon edindik. Oyuncular buraya gelip kendilerini gösterme fırsatı buluyor, 3 yılda 6 oyuncuyu Euroleague’e gönderdik. Yeni hedefimiz birkaç yıl içinde Euroleague’e oyuncu göndermek değil de kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları da A Takım’a yükseltip, Euroleague takımı olmak” diye konuştu.

Ender Arslan’a teşekkürler

Kulübün imajının da basketbol dünyasında giderek oturduğunu ve artık tercih edilen bir kulüp haline geldiklerini ifade eden başarılı isim, “Süper Lig’e çıktığımız ilk yıl kulübün en zor zamanıydı. Futbol takımı ligden düşmüşken biz Süper Lige çıktık. Şu anda dernekleri ayırdık ama o zaman tamamen tek çatı altındaydık. Yine birlikteyiz ama prosedür gereği derneklerin yönetimlerini ayırdık. Herkes bize soru işaretiyle bakıyordu, alt ligde oyuncuların paralarını ödeyemezsen Süper Lig’de ne yaparlar acaba diye? Biz herkesi ikna etmeye çalışıyorduk; oyuncu bize gelsin diye. Buradan Ender Arslan’a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bize güvendi, geldi burada kaptanlık yaptı, iki yıl boyunca müthiş bir misyon yüklendi ve bu bizim üzerimizden büyük bir yük aldı. İlk Süper Lig’e çıktığımızda oyuncuları ikna etmeye çalışırken, tercih edilen kulüp haline geldik. Bu bizim için çok önemli. Bu sene de daha çok genç oyunculara yatırım yapmak istedik. Onuralp gibi, Ömer Utku Al gibi, Egemen gibi oyunculara. Egemen Efes’e gitti, Onuralp her takımın istediği oyuncu haline geldi, Ömer Utku da henüz 23 yaşında, onun da milli takım seviyesine çıkacağına inanıyoruz. Artık sadece yabancılarla değil de yerlilerle de ilerleyen, iskeletini kurup, her sene biraz daha ileriye giden bir kulüp olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Uludağ İçecek (Frutti Extra) dağ gibi arkamızda durdu

Uludağ İçecek ailesi bize maddi manevi büyük destek veriyor ve arkamızda dağ gibi duruyor. Bu sezon 3 ay içinde döviz kurları nedeniyle neredeyse gider iki katına çıkıp bütün hesaplar şaşmışken bizim arkamızda böyle güçlü bir aile olması müthiş bir artı. Biz de sonuçta bize gelen rakam kadar harcama yapıyoruz, bize çok güveniyorlar bu konuda. Camia kulüplerini bilirsiniz, işler kötü gittiğinde hemen şunu alın bunu alın diye baskı yapılır, burada aynı şey bize de yapılırken biz oyuncu almak yerine hem yerli hem yabancı en pahalı iki oyuncumuzu gönderdik. Sonuçta günlük başarılar değil, bizim için uzun yıllar önemli. Kulübü hiçbir zaman borca sokmadan, gerekirse o yıl başarısız olup, oyunculara verilen sözlerini yerine getirmeyi, oyuncuların arabası olsun, evi olsun, maaşı olsun bunları hiç düşünmeden sadece sahaya odaklanabilecekleri bir sistemi kurmaya odaklandık ve bunu oturttuk. Bu da bizim için şu anda en önemli konulardan bir tanesi.

Eurocup’ta yaptığımız önemli

Açıkçası çok zor bir gruba düştük. Diğer grup çok daha rahat gözüküyordu. Bizim gruptaki her takım Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ya da final oynayabilecek kapasiteye sahip. Burada ilk 6 içinde bitirmek çok önemli bir başarı. Bundan sonrasında da sürpriz sonuçlara gebe bir format var. Artık tek maç oynanacak ve bir takım tur atlayacak. 3 maç oynayarak belki Eurocup finali oynayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İlk hedefimize ulaştık ama bununla yetinmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Türkiye’de ligin kalitesi çok iyi seviyede

Bu sezon çok zor bir lig oynanıyor. 10-11 takım iyi bütçeli ve hedefi var. Bu sene play-off bile önemli bir başarı bence birçok takım için. Biz sezon başında son anda kaybettiğimiz maçlar olmasa şimdi ilk 5’i garantilemiş olabilirdik ama kalan maçları da en iyi şekilde oynayarak play-off’a girmek istiyoruz. Ligin bu seviyeye çıkması da tabii ki bizim Avrupa maçlarımız için bir artı oynuyor. Oyuncular da bunun bilincinde ve onlar da hafta sonları da Eurocup seviyesinde hatta bazen daha da yukarısında maçlar oynadığımızı söylüyorlar. Yani bu seviyeye alışmak için lig önemli bir avantaj getiriyor bize.

Taraftar desteğinin tarifi yok

Biz mart ayında 11 maç oynadık. Hepsi zorluk düzeyi çok yüksek maçlardı. Bir tek Virtus Bologna ve Gran Canaria karşısında son topla kaybettik. Bu kadar yoğun bir maratonu, dar bir rotasyonla oynarken iyi sonuçlar aldık. Biz saha içinde eksildikçe çoğaldık, tribünde daha da çoğaldık. Bunda taraftarımızın rolü yadsınamaz. Bizim sezon başındaki en önemli hedefimiz, kaybetse de göstereceği mücadele nedeniyle soyunma odasına alkışlarla yollanacak bir takım kurmaktı. Bunu başardık. Müthiş mücadele eden bir oyuncu grubumuz var ve onların en büyük gücü de tribünden geliyor. Son dönemdeki Eurocup maçlarımızdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Rakip antrenörler de zaten maçlardan sonra hep buna vurgu yaptı. Tribünlerin oyuna etkisinden söz etti. Bu desteği veren tribünlerin büyük kısmının ailelerden oluşması, insanların çocuklarıyla birlikte tribünlere gelişi, bizim için çok sevindirici.