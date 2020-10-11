Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 78-90

ING Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor’a konuk oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta pota altından Jaiteh, dış atışlarda Lemar ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 14-11 önde geçti. Savunmada etkili olan Gaziantep temsilcisi, hücumda da set hücumlarını iyi kullanınca çeyreği 27-21 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Jaiteh’ten bulduğu 7 sayıyla bir anda 13. dakikada farkı çift hanelere (25-35) çıkardı. Başantrenör Tutku Karaca’nın farkın açılmasıyla aldığı molanın ardından parkeye daha disiplinli dönen Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk, Kadji ve Newman ile sayılar buldu ve 11-0’lık seriyle 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 36-36. İki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı dakikalarda daha iyi oynayan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Üçüncü periyotun başlarında iki takımda karşılık sayılar üretirken, 23. dakika 49-49 eşitlikte geçildi. Daha sabırlı hücumlarla Jaiteh ve Kelly ikilisini iyi kullanan Gaziantep temsilcisi, final periyotuna 68-64 üstün girdi.

Son periyotun başları çekişmeye sahne oldu. Oğuz Savaş ve Kadji ile boyalı alanı iyi kullanan Bursa temsilcisi, 33. dakikada skorda üstünlüğü yakaladı: 72-70. Bu dakikada konuk ekip mola aldı ve oyuncu değişiklikleriyle parkeye farklı bir oyun yapısıyla döndü. Kelly ve Lemar ikilisiyle boyalı alanın içinden ve dışından sayılar üreten Gaziantep temsilcisi, 36. dakikada 10-0’lık seri yakaladı: 80-72. Bu seriyle beraber Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düştü ve maçtan Gaziantep Basketbol 90-78 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Alper Özgök

Frutti Extra Bursaspor: Tevfik Akdamar 6, Munford 16, Can Maxim Mutaf, Kadji 16, Hamilton 5, Ömer Can İlyasoğlu, Birkan Batuk 11, Ender Arslan, Newman 13, Oğuz Savaş 9, Metin Türen 2

Gaziantep Basketbol: Lemar 18, Kelly 18, Jaiteh 20, Marko Tomas 5, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Aydın Haciyeva 6, Simpson 12, Ahmet Furkan Özkan

1. Periyot: 21-27

Devre: 42-45

3. Periyot: 64-68

5 faulle çıkan: 39.13 Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol)