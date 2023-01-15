Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 84-100

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor , Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in sayılarıyla 2’nci dakikayı 7-3 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, Montley ve Hayes'in sayılarıyla karşılık buldu ve 6’ncı dakikada üstünlüğü eline geçirdi. İlk periyot sarı-lacivertli ekibin 22-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başlarında Frutti Extra Bursaspor skorda dengeyi kurdu. 13’üncü dakikada skor 31-31 oldu. Hücumda baskıyı arttıran Fenerbahçe Beko, 16’ncı dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı bir anda 35-45’e çıkardı. Yeşil-beyazlı takımı oyundan düşüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 58-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyotuna 80-60 skor avantajıyla gitti.

Son çeyrekte açılan farkla beraber oyunda kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 100-84 galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Onuralp Bitim 17, Auguste 14, Dudzinski 13, Clemmons 11, Yiğitcan Saybir 9, Berkay Taşkıran 5, Ömer Utku Al 3, Ahmet Düverioğlu

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Metecan Birsen 8, Vilbekin 17, Hayes, 17, Calathes 3, Şehmus Hazer 7, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 13, Booker 7

1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 43-58

3. PERİYOT: 60-80

5 FAUL: 39.40 Auguste (Frutti Extra Bursaspor)

DHA