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Frutti Extra Bursaspor - Buducnost VOLI Podgorica: 86-89

EuroCup’da gruptan çıkmayı garantileyen Frutti Extra Bursaspor, B Grubu’nun son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımına 89-86 yenildi.

05 Nisan 2022, Salı 23:43 Son Güncelleme:
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Frutti Extra Bursaspor - Buducnost VOLI Podgorica: 86-89

EuroCup’da gruptan çıkarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Frutti Extra Bursaspor , B Grubu’nda 18'inci ve son maçında sahasında konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımına 89-86 yenildi.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk

BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic

1'İNCİ PERİYOT: 12-19

DEVRE: 40- 44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-72

BURSA, (DHA)

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