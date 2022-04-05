Frutti Extra Bursaspor - Buducnost VOLI Podgorica: 86-89

EuroCup’da gruptan çıkarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Frutti Extra Bursaspor , B Grubu’nda 18'inci ve son maçında sahasında konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımına 89-86 yenildi.
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk
BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic
1'İNCİ PERİYOT: 12-19
DEVRE: 40- 44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-72
BURSA, (DHA)