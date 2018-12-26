Frosinone - Milan maç sonucu: 0-0

Serie A'nın 18. haftasında Milan, küme düşme hattında yer alan Frosinone'ye konuk oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika boyunca forma giydiği maçta Milano ekibi, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Gennaro Gattuso'nun talebeleri, tam 34 yıl sonra da bir ilki yaşadı.

Ligde oynadıkları son 4 maçta rakip kalelere tek bir gol dahi atamayan Milan, bu alanda Aralık 1984'ten bu yana en kötü istatistiğini yakaladı.

İşte Milan'ın Serie A'daki son dört maçının skoru:

Frosinone - Milan: 0-0

Milan - Fiorentina: 1-0

Bologna - Milan: 0-0

Milan - Torino: 0-0

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler