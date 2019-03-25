Frikiklerin adresi Hakan Çalhanoğlu

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, Moldova karşısında gol bulmak adına özellikle duran toplar üzerinde duruyor.

Rakibin savunma ağırlıklı ve kapanan bir anlayışla sahaya çıkacağının farkında olan Güneş, kornerler ve frikikler üzerine idmanlarda ekstra çalışmalar yaptırıyor. Tecrübeli hocanın işte bu doğrultuda en güvendiği isimlerin başında ise Hakan Çalhanoğlu geliyor.

Arnavutluk karşısında rakibin direncini kıran golü ceza sahası dışından atan yıldız futbolcu, frikiklerde ve kornerlerde topun başına geçecek. Frikiklerde Hakan’ın yanı sıra Burak Yılmaz da etkili olabilecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Güneş, soldan Hasan Ali Kaldırım’dan ve sağda Gökhan Gönül’den gelecek ortalarla da gol ya da goller bulmanın planlarını yapıyor.