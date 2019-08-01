Frikik kralı Tunay Erzurum’da

Veda ettiği Süper Lig’e yeniden dönmek için iddialı bir kadro kuran Erzurumspor, gurbetçi yıldız Tunay Deniz’i de renklerine bağladı.

Mavi-beyazlılar, Alman ekibi Berliner AK 07 takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ceza sahası dışından çektiği etkili şutlar ve attığı frikik golleriyle dikkat çeken Tunay geçen sezon forma giydiği 31 maçta 15 gol, 7 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek dikkat çekmişti. Bonservisi elinde olması nedeniyle bir çok önemli kulüben transfer listesinde olan gurbetçi futbolcu, tercihini Erzurumspor’dan yana kullandı. Orta sahanın ortasında ve ön libero pozisyonunda görev yapan Tunay, “Erzurumspor’un bana yaklaşımı tercihimi bu yönde kullanmamda etkili oldu. Takımımı Süper Lig’e çıkarmak için elimden geleni yapacağım” dedi.







