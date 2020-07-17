Frey: Yeniden doğacağım

Nürnberg, Michael Frey’in satın alma opsiyonunu kullanmayınca İsviçreli oyuncu Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. İddialı açıklamalarda bulunan Frey, “Nürnberg’de kısıtlı imkanlarla iyi işler yaptık. Artık özlediğim Fenerbahçe’ye dönme zamanım geldi. Hem mental hem de fiziksel anlamda çok iyi hissediyorum. Yeni sezon öncesi yapılacak çalışmalarda fark yaratarak Fenerbahçe’de yeniden doğacağıma inanıyorum” dedi.