Frey golleri sıraladı!

Başakşehir maçının provasını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe’de Michael Frey, golleriyle göz doldurdu.

07 Mart 2019, Perşembe 06:16
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Frey golleri sıraladı!

Başakşehir maçının provasını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe’de Michael Frey, golleriyle göz doldurdu.

İsviçreli oyuncu, çift kale maçtaki performansıyla alkış aldı. Ersun Yanal geldikten sonra gözden düşen 24 yaşındaki oyuncu, yeniden formayı giymek istediğini gösterdi.

Bir diğer forvet Soldado da antrenmanın başarılı isimleri arasındaydı. İspanyol golcü de peş peşe fileleri sarstı. Futbolcuların ikili mücadelelerdeki hırsı dikkat çekti. Başakşehir maçının hazırlıkları bugün yapılacak idmanla devam edecek.

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