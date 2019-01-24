Frenkie de Jong'un serbest kalma bedeli dudak uçuklattı!

Barcelona'nın Ajax'tan 75+11 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un sözleşmesindeki serbest kalma maddesi dudak uçuklattı.

24 Ocak 2019, Perşembe 18:05
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Frenkie de Jong'un serbest kalma bedeli dudak uçuklattı!

Barcelona, Ajax'tan 75 milyon euro'su peşin, 11 milyon euro'su da bonuslardan oluşan bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Frenkie de Jong ile dün resmi sözleşme imzalamıştı.

Sezon sonuna dek Ajax'ta forma giymeye devam edecek olan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla 5 yıllık kontrat imzalanırken İspanyol basınından gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Sport gazetesi, Katalan devinin De Jong'un serbest kalma bedelini tam 400 milyon euro olarak belirlediğini duyurdu. Hollandalı futbolcunun böylece takımda serbest kalma bedeli en yüksek oyuncular arasına girdiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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