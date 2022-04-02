Freiburg - Bayern Münih maç sonucu: 1-4

Bundesliga'nın 28. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 58'de Leon Goretzka, 73'de dakikada Serge Gnabry, 82'de dakikada Kingsley Coman ve 90. dakika Marcel Sabitzer kaydetti.

Ev sahibi Freiburg'un tek golü 63. dakikada Nils Petersen'den geldi.

Kazandığı galibiyetle Bayern Münih, ligde puanını 66'ya çıkartırken, Freiburg 45 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasından Freiburg, Frankfurt deplasmanına gidecek. Bayern Münih ise kendi evinde Augsburg ile karşılaşacak.