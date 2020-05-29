Freiburg - Bayer Leverkusen (CANLI)

Bundesliga'nın 29. haftasında Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde Bayer Leverkusen 53 puanla beşinci, Freiburg ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi hedefini devam ettirmek isterken, Freiburg Avrupa Ligi şansını zorlamak istiyor.

FREIBURG BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Freiburg Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Freiburg Bayer Leverkusen maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

FREIBURG BAYER LEVERKUSEN MAÇININ 11'LERİ

FREIBURG: Schwolow, Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Sallai, Koch, Höfler, Grifo, Höler, Petersen.

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky, Tah, S.Bender, Dragovic, Amiri, Baumgartlinger, Aranguiz, Sinkgraven, Wirtz, Havertz, Bailey.

FREIBURG BAYER LEVERKUSEN MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Freiburg ile oynadığı son dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Bayer Leverkusen, tek mağlubiyetini deplasmanda aldı. Bayer Leverkusen'i konuk ettiği son altı Bundesliga maçını kaybetmeyen Freiburg, daha önceki dört karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Freiburg'un Leverkusen'i ağırladığı son altı Bundesliga maçının dördü golsüz sonuçlandı. Son üç Bundesliga karşılaşmasından galip ayrılamayan Freiburg, bu sezon dört maçık bir seri yaşamadı.

Ev sahibi ekiple diz sakatlığı bulunan defans oyuncusu Lukas Kübler dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise ligde 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen forvet Kevin Volland karşılaşmada forma giyemeyecek.



