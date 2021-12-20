Garena'nın kısa süre önce Free Fire evreni için başlattığı kar fırtınası temalı Yeni Çağ kampanyası, kahramanların feci kar fırtınasında savaştığını, tehlikelerin ve zorlukların üstesinden geldiğini gördü.

Yeni Alpine haritası vatandaşlarına barış getirecek mi?

20 Aralık’tan 27 Aralık'a kadar, Free Fire oyuncuları, Yeni Çağ etkinliklerine katılabilir ve özel oyun içi öğeler ve koleksiyonlar kazanma şansı yakalayabilir. Ek olarak, oyuncular 25 Aralık'ta Yılbaşı Arife Günü geldiğinde oyun içinde özel erkek ve kadın paketleri kazanabilir, 27 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar Yeni Çağ kampanyasıyla baharın tadına varabilir.

Bu süre boyunca, Free Fire hayranları ve oyuncular, bahar temalı öğelere sahip olabilir ve özel bir VR deneyimi ile yenilenmiş bir Alp haritasını keşfedebilir.

Kar fırtınasıyla kapışırken ödüllerinizi almayı unutmayın!

Özel görevler için çığın derinliklerine inen Kahramanlar, ödüller ve yepyeni eşyalar elde edecek. 20-27 Aralık tarihleri arasında oyuncular günlük oturum açma işlemlerinden, oyun içi kilometre taşlarından ve arkadaşlarıyla mücadeleden öğeler kazanacaklar. Ücretsiz bir Yeni Çağ sırt çantası kapmak ve özel Karlı Plaj paketini almak için 25 Aralık'ta Yükseliş Gününe katılın.

Katana'ya sahip olmak isteyen Kahramanlar, 23 ve 24 Aralık tarihleri arasında basitçe yükleme yapabilirler. Oyuncular ayrıca özel kadın ve erkek karakter kostüm paketi setleri de dahil olmak üzere bir sürü koleksiyon öğeleri kazanma şansına sahip olacaklar.

Güzellik buzdan doğar: Alp'te baharı yaşayın

27 Aralık'tan itibaren, Free Fire'a giren Kahramanlar, soğuk bir masalın gelişimini izleyecek ve bir soğuk mevsimin ardından baharın ilk filizlerine tanık olacaklar.

Hain kötü adamlar Bay Red ve Yeti ile yapılan sayısız savaştan ve buzlu tehlikeleri savuşturduktan sonra, Elit Takım enerji çekirdeğini geri aldı ve hava istasyonuna geri verdi. Wolfrahh, Misha ve Bay Paytarz'dan oluşan Elit Takım, dünyanın her yerinden kahramanların yardımıyla Alpine vatandaşlarına baharın coşkusunu ve mutluluğunu geri getirdi.

Hepsi bu kadar değil – 27 Aralık'ta Yeni Çağ kampanya web sitesinde sürükleyici bir bahar VR deneyimi yayınlanacak! Oyuncular, The Dock ve The Vantage gibi yeni haritanın farklı kilit bölgelerini keşfederken heyecan verici maceraların kilidini açabilecek ve sanal olarak şehir içindeki karakterler ve avatarlarla etkileşime girmeyi dört gözle bekleyecekler. Ayrıca çeşitli bölgelerde Kahramanları mini aktiviteler bekliyor.

Hevesli hayranlar, Bay Paytarz'ın oyuncuları yeni bahar haritasını keşfetme yolculuğuna çıkaracağı resmi müzik videosunun lansmanına göz kulak olabilir!

Dördüncü yeni haritada oyuncuları daha fazla yıl sonu sürprizleri ve maceralar bekliyor

Free Fire hayranları ve yıl sonu şenliklerine katılmak isteyen oyuncular, önümüzdeki haftalarda açıklanacak, merakla beklenen yepyeni bir haritayla Alpine'ı keşfetmenin daha fazla yolunu bekleyebilirler.