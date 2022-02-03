Garena'nın Free Fire için yepyeni kampanyası Takım Ruhu, dünyanın dört bir yanından oyuncuları bu baharda kendilerini ifade etme yolculuğuna davet ediyor.

Takım Ruhu’nu tanıyalım

Takım Ruhu, dünyanın dört bir yanından, Free Fire karakterleri (Alvaro, Notora, Shirou ve Kapella) tarafından temsil edilen ve kendilerini genellikle kendilerini yerlerinde olmayan ve çevrelerindeki diğerlerinden farklı hisseden dört gencin hikayesini anlatıyor. Bu da, kendilerini stil ve müzik gibi başka yollarla kanıtlama ve ifade etme kararlılıklarını güçlendiriyor. Kendi benzersiz kültürleri ve kişilikleri ile Free Fire'ın Takım Ruhu’nu, Free Fire'da savaşırken birbirlerinin bireyselliğini kucaklıyor.

Free Fire, Takım Ruhu ile benzersiz seni kutluyor

Free Fire'ın Takım Ruhu gibi, gelecek kampanya da tüm dünyadaki oyunculara, Free Fire'da canlı oyun içi kostümler, müzik türleri ve benzersiz dövüş stilleri aracılığıyla kendilerini ifade ederek bireyselliklerini ve benzersiz kişiliklerini kutlamaları için güç vermeyi amaçlıyor.

4 Şubat'tan itibaren, Free Fire hayranları ve oyuncuları, oyundaki benzersiz moda stillerini ifade etmenin yanı sıra yenilenmiş bir arayüz, özel koleksiyonlar ve heyecan verici oyun içi görevler dizisiyle ekipleriyle birlikte stil içinde savaşmayı dört gözle bekleyebilirler.

12 Şubat’ta Takım Ruhu’nun kişiselleştirilmiş topluluklarında yer aldığı bir müzik videosu da yayınlanacak. Takım Ruhu’nun özüne uygun olarak tema şarkısı, dört karakteri temsil eden reggae, funk, pop ve K-pop olmak üzere dört türün benzersiz bir karışımını sergileyecek.

Alvaro

lvaro kostüm paketi, mavinin heyecan verici bir tonuna sahip. Alvaro, bir çift şık koşu ayakkabısı ve tekmeyle en sevdiği müzik türü olan reggae'ye tam bir rahatlık içinde geçebiliyor.

Notora

Notora'nın ateşli kıyafetinden mor bir alev çıkıyor. Bu ürkütücü makyaj, kendine güven ve eğlence getiriyor - ekip kurma ve ekibiyle funk müzik partisi yapma zamanı geldiğinde kullanmak için mükemmel bir seçim!

Shirou

Duman yayan bir kıyafet Shirou'yu süslüyor. Işıldayan vurgular, Shirou'nun grubunun genel çekiciliğini arttırıyor ve pop müzik hayranına havalı bir hava veriyor.

Kapella

Free Fire'ın oyun içi pop yıldızı Kapella, uyumlu bir bere, eldivenler ve diz üstü çizmelerle tamamlanmış canlı iki parçalı bir kostüm giyiyor - biraz K-pop yeteneği içeriyor.

Takım Ruhu’nun canlı dünyasını deneyimleyin

Free Fire hayranları ve oyuncuları, Takım Ruhu kampanyası sırasında yenilenen arayüzün, özel koleksiyon öğelerinin ve oyun içi etkinliklerin canlı renkleriyle büyülenmeye hazırlanabilir. Mevcut dört çarpıcı kostüm paketine ve diğer koleksiyon öğelerine ek olarak, oyuncular 4 Şubat'tan itibaren başlangıç adasında Takım Ruhu’nu yakından ve kişisel performans sergileyerek yakalayabilirler!