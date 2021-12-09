Free Fire x Büyük Soygun “Son Bölüm: Soy ve Kaç’ı” tamamlamak için zaman daralıyor. Oyun içi görevler, ödüller, mevcut özel öğeler dahil olmak üzere Free Fire'da halihazırda yer alan birçok heyecan verici etkinlikle, hayranlar ve oyuncular, 11 Aralık'ta gelecek olan son etkinlik ve özel ödülleri sabırsızlıkla bekleyebilirler.

Son Bölüm: Soy ve Kaç devam ediyor

Dünya çapındaki oyuncular, 3 Aralık'tan bu yana Profesöre yardımcı olmak ve Free Fire ekibini kurtarmak için tek başlarına ve ekipler halinde sayısız göreve katıldılar. Bu görev hem Battle Royale hem de Ekip Çarpışması oyuncularının Bermuda'da saklı altınları bulmaya çalışırken becerilerini test etti. Hırslı ve stratejik oyuncular, mümkün olduğu kadar çok altını geri almak ve taşımak için mücadele ederken, Bermuda'nın etrafına dağılmış daha fazla altın kalıntısı var. Oyuncuların, etkinlik 14 Aralık'ta sona ermeden önce etkinliğe katılmak için birkaç şansı olacak.

11 Aralık'ta giriş yaptığınızda özel bir gök tahtası alın!

Oyuncular, 11 Aralık'ta mevcut olan tüm ödülleri ve özel eşyaları kaçırmak istemeyecekler. 11 Aralık'ta giriş yapan tüm oyunculara Free Fire x Büyük Soygun gök tahtaları verilecek. Oyunculara 11 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında oynanan her on maçta bir Free Fire x Büyük Soygun “Paralar Basılsın!” da verilecek.

Altınını Bozdur!

Tutarlılık anahtardır! Soygun görevinde aktif olarak yer alan tüm oyuncular, hepsinin sonunda cömertçe ödüllendirilmeyi bekleyebilir. Çok sayıda soygunu başarıyla tamamlayanlar, her kilometre taşının kilidi açıldığında banknotlarla ödüllendirilecekler. Banknotlar, özel Free Fire x Büyük Soygun koleksiyonları için kullanılabilir.

Kullanılabilecek öğeler şunları içerir:

Free Fire x La Casa de Papel Yakın Silahı: Fatura Zamanı

Free Fire x La Casa de Papel Spor Araba: Soygun Takımı

Günlük giriş yaparak ödül kazanın!

8 Aralık ile 13 Aralık arasında her gün giriş yapan oyuncular ayrıca kendilerine oyun içi bonuslar, ödül jeton kartı ve özel bir sırt çantası da kazanacaklar.

Free Fire x La Casa de Papel özel çantası: Soygun Takımı

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