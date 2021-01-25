Free Fire Sömestir Kupası duyuruldu

Dijital oyun şirketi Garena, bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek olan ilk 2021 Free Fire Turnuvası'nı duyurdu. 570'ten fazla takımın en iyisi olmak için birbiriyle mücadele edeceği turnuvada, büyük ödül havuzu ve turnuvanın en iyi oyuncuları için ayrılan özel ödüller sahiplerini bulacak. Free Fire Sömestir Kupası, Türkiye’deki oyuncuları rekabetin bir parçası olmaya ve mücadelelerini göstermeye davet edecek.

Garena, Free Fire'ın bu yıl Türkiye'de düzenlenecek olan ilk espor turnuvası Free Fire Türkiye Sömestir Kupası'nın 2 - 10 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 50.000 TL’ye varan nakit para ödüllerinin sahibini bulacağı Free Fire Türkiye Sömestir Kupası’nda 570’i aşkın takım şampiyon olmak için mücadele edecek.

31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek olan Free Fire Türkiye Sömestir Kupası kayıtları başladı. Turnuvanın eleme maçları 2 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşirken, finaller ise 8 - 10 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak. FreeFire Türkiye Sömestir Kupası finalleri YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

50.000 TL'lik ödül havuzu, Free Fire Türkiye Sömestir Kupası'nın ilk 12 takımı arasında paylaşılacak ve en iyi bireysel oyuncular için ekstra özel ödüller verilecek. Free Fire Türkiye Sömestir Kupası’nda rakiplerini geride bırakarak turnuvanın şampiyonu olmaya hak kazanan takım, oyuncu başına 6.250 TL ve 1.500 Elmas kazanma şansı yakalayacak. Finallerde rakibini en çok saf dışı bırakan oyuncuya 1.000 Elmas ödülü verilecek.

Free Fire Türkiye Sömestir Kupası, Garena’nın Türkiye'deki oyuncularla daha iyi etkileşim kurma ve onları motive etme girişimlerinden biri olacak. Türkiye'de turnuvaya katılan takımlar, gelecek zamanlarda ülkelerini temsil etme şansı kazanabilecekleri için daha fazla etkinlikte yer alabilecekler. Türkiye’deki oyuncu topluluğu, gelecekteki uluslararası turnuvalarda en sevdikleri yerel takımlarını destekleyebilecek.

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