Fredrik Midtsjö: Daha iyi oynamamız lazım

Galatasaray ’ın yaz transfer döneminde Az Alkmaar’dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, 1-0 mağlup oldukları Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de maça başlayan Midtsjö zor bir maç olduğunu belirterek, güzel savunma yapan bir takıma karşı oynadıklarının altınız çizdi.

Fredrik Midtsjö'nün açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maçtı bizim için. Güzel savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Hatalarımızı düzeltmek için geri dönüp maçın görüntülerini izlememiz gerekecek. Bizim için önemli bir maçtı, taraftarlarımızın önünde ilk maçımızdı. Daha iyi oynamamız gerekirdi. Aslında başlangıçta iyi bir enerjimiz vardı. Taraftarımızın hak ettiği şekilde oynamaya, 3 puan almaya çalıştık. Daha iyi oynamamız lazım."

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