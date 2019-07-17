Fred transferiyle ilgili flaş açıklama!

Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Shakhtar Donetsk'ten 59 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcusu Fred'in adı, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Cim Bom'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla ilgili Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan gelen haberse Sarı Kırmızılı taraftarları üzdü.

Premier Lig kulübüne yakın bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada "Fred'e bazı kulüplerin ilgisi oldu. Ancak menajer Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz birkaç hafta içinde onunla iki kez telefonda görüştü ve kendisini kadroda görmek istediğini söyledi. Fred de hocasının kendisine olan bu güveninin karşılığını vermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler