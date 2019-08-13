Frappart: Kadınlar beni örnek alsın

Türkiye, daha önce Liverpool ile Milan arasında oynanan tarihi Şampiyonlar Ligi finaline, 2009’da ise Shakhtar Donetks ve Dinamo Kiev arasında o zamanki adıyla UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Yarın ise yeniden tarihe tanıklık edeceğiz.

Ülkemiz Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupası’nda bir kez daha ev sahibi olma fırsatına erişecek. Bu maçın önemi ise daha önce ilk kez bir erkek futbol maçında hakem olarak görev yapan Stephanie Frappart’ın dev kapışmada ilk düdüğü çalacak olması. Frappart, kritik karşılaşma öncesinde ise dünyaya çok önemli bir mesaj verdi:

‘Yeteneklerimi gösterebilmek için...’

“Bu maçın bugüne kadar ortaya koyduğum tecrübenin özetini sergilemem, yeteneklerimi gösterebilmem açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Beni izleyecek kadınların da buradan belki feyz alması, onları teşvik etmesi beni çok mutlu eder. İnsanların Çarşamba günü (yarın) İstanbul’da ne yapacağımı merakla beklediğini biliyorum, bu baskı da yaratıyor elbette ancak biraz farklı bir baskı bu, onu söylemeliyim.”