Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, devreyi 26 puanla kapatırken, oynanan maçlarda en çok formayı Rus oyuncu Fedor Kudryashov giyme başarısı elde etti. Kırmızı beyazlılarda Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen Ersun Yanal, takımının başındaki 12 haftada 17 puan topladı. Akdeniz ekibi, 4 büyüklere karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemezken 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Fraport TAV Antalyaspor, devreyi İH Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçla tamamladı. Kırmızı beyazlılar Konya deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılırken, puanını da 26'ya yükseltti. Akdeniz temsilcisi, devrede 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalyaspor 26 puanın 17'sini Ersun Yanal ile alırken, en çok formayı ise Rus oyuncu Fedor Kudryashov terletti. Kırmızı beyazlılarda devre sonunda en fazla golü 3'er golle Gökdeniz Bayrakdar, Lukas Podolski ve Veysel Sarı kaydederken, 4 asisti bulunan Amilton ise attığı 2 golle de skora en çok katkıda bulunan oyuncu oldu.

TUNA İLE BAŞLANDI YANAL İLE DEVAM EDİLDİ

Antalyaspor, sezona Tamer Tuna ile başlarken, genç teknik adam ile 6'ncı hafta oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım 2 hafta boyunca ligde oynanan maçların birine Tamer Tuna'nın yardımcısı, birine ise alt yapı hocasıyla çıktı. Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim 9'uncu hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Tamer Tuna, 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, yerine göreve gelen Ersun Yanal ise, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 17 puan topladı.

4 BÜYÜKLERE KARŞI GALİBİYET YOK

Antalyaspor, ligin ilk yarısında 4 büyük takıma karşı oynadığı maçlarda 3 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan kırmızı beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligin 7. haftasında iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayan Akdeniz ekibi 2-1 mağlup ayrıldı. 16. haftada bu kez Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar 19'uncu haftada ise Trabzonspor'u sahasında ağırlarken, bu mücadele 1-1 sona erdi.

'SAHASINDA 17, DEPLASMANDA 9 PUAN TOPLADI'

Fraport TAV Antalyaspor 26 puanın, 17'sini iç saha maçlarında toplarken, 9 puanı ise deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı. Kırmızı beyazlı takım sahasında oynadığı 10 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

'İÇERDE 12, DEPLASMANDA 8 GOL ATTI'

Antalyaspor oynadığı maçlarda rakip filelere 20 gol atma başarısı elde ederken, 26 gole engel olamadı. Kırmızı beyazlılar attığı 20 golün 12'sini sahasında, 8'ini ise deplasmanda kaydetti. Antalyaspor bu sezon ligde oynadığı maçlarda Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybettiği karşılaşma ise hem en fazla gol yediği, hem de en farklı yenilgiyi aldığı maç oldu.

'EN FAZLA KUDRYASHOV, EN AZ SERDAR GÜRLER FORMA GİYDİ'

Fraport TAV Antalyaspor'da Rus oyuncu Fedor Kudryashov, hem Tamer Tuna hem de Ersun Yanal tarafından en fazla forma verilen oyuncu oldu. 33 yaşındaki başarılı defans oyuncusu, 20 maçın tamamında forma giyerken 1789 dakika sahada kaldı. Tecrübeli defans oyuncusunu 1620 dakika ile kaleci Ruud Boffin, 1570 dakika ile Nuri Şahin ve 1449 dakika ile genç oyuncu Bünyamin Balcı takip etti. Antalyaspor'da en az formayı ise ilk yarının son haftası olan İH Konyaspor maçının 90+2'nci dakikasında oyuna giren Serdar Gürler giydi. 29 yaşındaki oyuncu sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez 21 kişilik kadroda yer alırken yalnızca 1 dakika sahada olmayı başardı.

3 OYUNCU 3'ER GOL ATTI

Akdeniz ekibi Antalyaspor'da ligde atılan 20 golün 9'una 3 oyuncu katkıda bulundu. Takımları adına Gökdeniz Bayrakdar, Lukas Podolski ve Veysel Sarı 3'er golle katkıda bulunurken, Amilton, Sidney Sam ve Hakan Özmert ise 2'şer golle destek verdi. Eren Albayrak, Jahovic, Bünyamin Balcı, Fredy ve Doğukan Sinik ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

SKORA EN ÇOK KATKI AMİLTON'DAN

Kırmızı beyazlı takımda Brezilyalı oyuncu Amilton ise skora en çok katkı yapan oyuncu konumunda. Tecrübeli kanat oyuncusu, Fredy ile beraber 4 asistle takımında en üst sırada yer alıyor. 31 yaşındaki oyuncu 4 asistin yanı sıra attığı 2 golle de 6 gole direkt etki etti. Fredy'nin ise 4 asistinin yanı sıra 1 golü bulunuyor.

KIRMIZI KARTLARDA HATAY İLE ZİRVEDE

Fraport TAV Antalyaspor, oynanan 21 maçta Atakaş Hatayspor ile beraber gördüğü 7 kırmızı kartla zirvede yer alıyor. Akdeniz ekibi 7 kırmızı kartın 4'ünü çift sarıdan, 3'ünü ise direkt gördü. Antalyaspor'da Amilton, Sidney Sam ve Jahovic direkt, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Hakan Özmert ve Ufuk Akyol ise çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı. Kırmızı beyazlılar hakemler tarafından 37 kez de sarı kart ile cezalandırıldı.

KASIMPAŞA İLE EN AZ PENALTI KULLANANAN TAKIM

Antalyaspor, Süper Lig'de oynanan 21 hafta da bir maçı eksik Kasımpaşa ile en az penaltı kullanan takım konumunda. Kırmızı beyazlılar Kasımpaşa ile beraber sadece 1 kez hakemler tarafından penaltı noktasına gönderildi. Antalyaspor'da, Fatih Karagümrük maçında kazanılan penaltıda topun başına Hakan Özmert geçerken, meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başardı.

KUPADA ÇEYREK FİNAL

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselerek DG Sivasspor'un rakibi oldu. Kırmızı beyazlılar kupada Pendikspor, Boluspor ve Bursaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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