Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan taraf Lionel Messi’li Arjantin oldu. Fakat Fransa cephesi bugün özellik bir pozisyona sert tepki gösterirken golün iptal edilmesi gerektiğini iddia etti. İşte detaylar…





TARİHİ FİNALİN KADROLARI

Arjantin mücadeleye, "Martinez - Molina, Romero, Otomendi, Tagliafico, de Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez" 11’iyle başlarken, Fransa ise sahaya şu 11'le çıktı: "Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud."

ARJANTİN KUPAYA PENALTILARLA ULAŞTI

Arjantin’de golleri 23’üncü ve 109’uncu dakikada Lionel Messi, 36’ncı dakika Angel Di Maria kaydederken, Fransa’nın gollerini 80, 81 ve 118'inci dakikalarda Kylian Mbappe attı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.





MBAPPE TARİH YAZDI: FİNALDE HAT-TRİCK

2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

MESSİ, İKİNCİ FİNALİNDE KUPAYI KAZANDI

Arjantin, Lionel Messi’nin yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransa ağlarını 2 kez sarsan Messi, kariyerindeki 2. Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Yıldız solak, 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.





FRANSIZLAR HAKEME ÖFKE KUSUYOR

Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin tarihi zaferin tadını çıkarırken kaybeden taraf olan Fransa’da büyük isyan var. Verdikleri müthiş mücadeleye rağmen 2-0’dan geri dönüp önce uzatmalara sonra da penaltılara giden maçı kaybeden Fransa, maçın hakemine öfke kusuyor.

L'EQUİPE: HAKEMDEN TARİHİ HATA! GOL İPTAL EDİLMELİYDİ

Fransa’nın en büyük spor gazetesi L’Equipe’in haberine göre Polonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Szymon Marciniak, dün akşam büyük bir hataya imza attı.

FRANSIZLAR’DAN OLAY İDDİA!

Habere göre Lionel Messi'nin attığı 2. gol kurallar gereği iptal edilmeliydi. İşte L'Equipe'in haberinde yer alan detaylar...





Messi 23. ve Di Maria'nın ise 36. dakikada attığı gollere 80 ve 81. dakikalarda cevap veren Kylian Mbappe maçı uzatmalara götürdü. Karşılaşmanın 109. dakikasında ise Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı ve Arjantin'i 3-2 öne geçirdi.

‘GOL İPTAL EDİLMEDİYDİ’

Fransızlara göre Lionel Messi'nin attığı bu gol kurallara göre iptal edilmeliydi. Messi'nin ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Hugo Loris karşılasa da top çizgiyi geçmiş ve Arjantin 3-2 öne geçmişti. Messi'nin gol vuruşunu yaptığı anın görüntülerini paylaşan L'Equipe, Arjantinli yedek futbolcuların vuruş sırasında sahada olduğunu gösterdi.

‘KURAL KİTABINA GÖRE İPTAL’

The FA'nın (Futbol Birliği) Futbol Kuralları kitabından ilgili maddeye paylaşan Fransız gazetesi normal şartlar altında golün iptal edilmesi gerektiğini belirtti.





Söz konusu kural şöyle;

‘Eğer bir gol atıldıktan sonra hakem, golün atıldığı sırada sahada ilave bir kişinin daha bulunduğunu fark ederse (Fazladan futbolcu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu, takım görevlisi) golü geçersiz saymalıdır. Maç fazla kişinin bulunduğu yerden golün atan takımın futbolcusunun kullanacağı bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılmalıdır.’

PENALTILARA GİDEN FİNALİ ARJANTİN KAZANDI

Bu gol sonrası 118'inci dakikalarda Kylian Mbappe’yle bir kez daha beraberliği yakalayan Fransa maçı penaltılara götürmeyi başarmıştı. Fakat penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.