Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Kupası son 16 turunda Paris Saint Germain ile karşılaştı. Yusuf Yazıcı'nın penaltı kaçırdığı maçta Lille, güçlü rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Karşılaşma sonrasında Fransız basını milli futbolcularımızı performansları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Footmercato'da yapılan maç değerlendirmesinde Zeki Çelik'e 3 puan verilirken, milli futbolcuyla ilgili "Sağ şeridinde Çelik, hücumda tehlike yaratmayı hiçbir zaman başaramadı. Lille gerideyken biraz daha hücuma katkı vermesi gerekiyordu. Başarılı olamadı. 41. dakikadaki penaltı pozisyonunda hatalıydı" dedi.

"Yusuf zihinsel olarak hazır değildi"

Fransızlardan 3 puan alan Yusuf'la da ilgili, "Yusuf beklenen parlamayı gösteremedi. Bazen takım arkadaşlarına iyi paslar verse de tutarlılıktan uzaktı. Bu seviyedeki bir oyuncudan, özellikle önemli maçlarda mutlaka daha fazlasını beklenir Yusuf bu beklentileri karşılayamadı. Zihinsel olarak da maça hazır değildi. Çok kötü bir vuruşla penaltıdan yararlanamadı.

"Ritminden uzak bir görüntü sergiledi"

Burak Yılmaz'la ilgili ise "Sakatlıktan dönen Burak Yılmaz ritminden uzak bir görüntü sergiledi. Daha iyi bir performans bekliyorduk. Girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Yine de oyuna katkısı değerliydi" değerlendirmesinde bulunarak 5.5 puan verdi.

3 futbolcumuz da maça 11'de başladı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 3 futbolcumuzdan Burak Yılmaz 45 dakika oynarken Zeki Çelik, 74 dakika sahada kaldı. 78. dakikada bir penaltı pozisyonundan yararlanamayan Yusuf Yazıcı ise 90 dakika forma giydi.







