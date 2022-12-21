Galatasaray sezon başında transfer konusunda adeta gövde gösterisi yapmıştı. Transfer pencerisinin kapanmasına 48 saatten kısa bir süre kala Cim Bom art arda Mathias Ross, Yusuf Demir, Milot Rashica, Juan Mata ve Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Son gün ise bu 5 futbolcuyu bir tanıtım filminde oynatarak büyük bir şov yapan Aslan, Dünya Kupası arasına da zirvenin iki puan gerisinde girdi.

Yoğun mesai harcanıyor

Cim Bom'da yeni sezonun forvet hattı çalışmaları şimdiden başladı. Yıllardır süren forvet hasretini Mauro Icardi'yi alarak dindiren Sarı-Kırmızılılar şimdi de hücumda eksik parçayı tamamlamanın peşinde. Bu konuda yönetim dört koldan çalışıyor, teknik heyetle birlikte transfer konusunda yoğun mesai harcanıyor.





'Enlerin ve ilklerin takımı'

Başkan Dursun Özbek ve ekibi her fırsatta fikirlerini dile getirirken hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu kanıtlıyor. Son olarak bir programda konuşan Sarı-Kırmızılılar'ın patronu, "Şampiyonlar Ligi Kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray, hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur” dedi ve çıtayı en tepeye koydu. Mauro Icardi’nin bonservisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özbek, “Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız" ifadeleriyle transferde de müjdeyi verdi.

'Ronaldo'yu istemiyorum diyemem'

Manchester United'la sözleşmesini fesheden Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo için Özbek, "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez? Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Ronaldo bir dünya yıldızı, istemiyorum gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar. Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray" diyerek taraftarını az da olsa umutlandırmıştı.





Fransızlar duyurdu

Sezonun kalan bölümünde hata yapmamak için devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Cim Bom transferde yine büyük oynuyor. Fransız basınından Actu Foot, Galatasaray'ın Arjantinli süperstar Angel Di Maria'yla ilgilendiğini iddia etti. Günler önce Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda zafere ulaşan, final maçında Fransa karşısında bir penaltı kazandıran ve bir de gol atan 34 yaşındaki oyuncu için çalışmaların başladığı öne sürüldü.

Yaprak dökümleri olacak

Sezon başında PSG'den, Juventus'a transfer olan deneyimli kanat oyuncusu Serie A'da pek bekleneni veremedi. Juve'nin de kötü gidişatı nedeniyle takımda yaprak dökümlerinin yaşanacağı öğrenildi.



