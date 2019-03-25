Fransızlar’dan 100. yıl forma

İzlanda’yı bu akşam konuk edecek Fransa Milli Takımı, 7 Nisan 1919’da kurulan ve önümüzdeki ayın ilk haftasında 100. yılını kutlayacak Fransa Futbol Federasyonu’nun bu özel günü için tasarlanan formayla sahada boy gösterecek.
İzlanda’yı bu akşam konuk edecek Fransa Milli Takımı, 7 Nisan 1919’da kurulan ve önümüzdeki ayın ilk haftasında 100. yılını kutlayacak Fransa Futbol Federasyonu’nun bu özel günü için tasarlanan formayla sahada boy gösterecek.
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