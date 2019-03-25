Fransızlar’dan 100. yıl forma

Fransa Milli Takımı, 7 Nisan 1919’da kurulan ve önümüzdeki ayın ilk haftasında 100. yılını kutlayacak Fransa Futbol Federasyonu’nun bu özel günü için tasarlanan formayla sahada boy gösterecek.

25 Mart 2019, Pazartesi 06:32
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Fransızlar’dan 100. yıl forma

İzlanda’yı bu akşam konuk edecek Fransa Milli Takımı, 7 Nisan 1919’da kurulan ve önümüzdeki ayın ilk haftasında 100. yılını kutlayacak Fransa Futbol Federasyonu’nun bu özel günü için tasarlanan formayla sahada boy gösterecek.

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