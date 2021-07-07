Fransızlar, Gökdeniz Bayrakdar’a talip

Antalyaspor bir sezon önce kadrosuna kattığı Gökdeniz Bayrakdar’ı kısa sürede gözde haline getirdi. Süper Lig ’de 31 maça çıkan 19 yaşındaki forvet 6 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu için Türkiye’den 4 büyüklerden de talep geldi. Ancak Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirleyince süreç ilerlemedi. Genç oyuncu için şimdi ise Avrupa takımları devreye girdi. Birçok kulübün radarında olan Gökdeniz’in ciddi talibi ise Fransa’dan. Lorient Kulübü başarılı futbolcu için 3 milyon Euro’luk resmi teklif gönderdi.

Şehre geliyorlar

Kırmızı-Beyazlılar ise belirlediği bonservisin aşağısına kesinlikle inmek istemiyor. Ancak Fransızlar'ın ısrarcı olduğu belirtiliyor. Umut Bozok'tan sonra takıma ikinci bir Türk isim kazandırmak isteyen Lorient Kulübü'nün resmi görüşmeleri yapmak adına Antalya'ya geleceği belirtildi.

Ömer Necati Albayrak