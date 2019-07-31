Dünyanın dört bir yanında Falcao ile Galatasaray arasındaki flört spor medyasının manşetlerini süslüyor. Bunun son örneği Fransa’da yaşandı. Ülkenin saygın gazetesi L’Equipe, geniş bir Falcao dosyası yayınlarken, bu transferdeki en şanslı kulüp olarak Galatasaray’ı gösterdi. Haberde Monaco’nun, menacer Jorge Mendes’ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül istediği belirtildi. Bu doğrultuda Real Madrid’den Mariano Diaz’ı renklerine bağlamaya hazırlanan Fransız kulübünün, geçen hafta sağlık kontrolünden geçemeyen Milan’lı Andre Silva’yı da tekrar tesislere davet ettiği kaydedildi.

Geri sayım başladı

Ayrıca Falcao’nun kulüpten çıkışı için Valencia ve Atletico Madrid’le görüşmeler yapıldığı, ancak oyuncuya en iyi teklifi Galatasaray’ın sunduğu ifade edildi. L’Equipe işte bu nedenle, Galatasaray’ın bu transfere çok yaklaştığını iddia etti. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar da Radamel Falcao transferinin bu hafta bitmesinin beklendiğini, artık sadece detayların görüşüldüğünü dile getiriyor.

İlk hedef 3 Ağustos

Yönetim, Falcao’yu 3 Ağustos’ta Türk Telekom’da Panathinaikos ile oynanacakhazırlık maçına getirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Hedef, transferi 2 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedeliyle bitirmek. Ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, anlaşmanın 3 yıllık olacağını ve Falcao’ya 5 milyon Euro ödeneceğini iddia etti.