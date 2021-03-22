Fransızlar Burak Yılmaz'ın performansını eleştirdi: Çaresiz
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Nimes'e 2-1 kaybedilen maç sonrası performansıyla Fransız basınında eleştirilerin odağında yer aldı. "Çaresiz Yılmaz" başlığıyla verilen haberde 35 yaşındaki futbolcunun performansı beğenilmezken attığı golün ofsayt nedeniyle sayılmaması hüsran olarak nitelendirildi.
Fransa Lique 1'de Nimes'e yenilerek liderliği Paris Saint Germain'e kaptıran Lille'de Burak Yılmaz'ın performansı eleştiri konusu oldu.
France Football tarafından yapılan değerlendirmede Burak Yılmaz, "Çaresiz Yılmaz" nitelendirmesi yapıldı. Milli futbolcunun 9 Ocak'ta oynanan ve 1-0 biten Nimes maçının galibiyet golünü attığı vurgulanırken 2,5 ay sonra sahalara dönen Burak'ın bu sefer beklentileri karşılayamadığı belirtildi. Haberde bu sezon 9 gole imza atan milli futbolcunun yakaladığı pozisyonları değerlendiremediği ve 57. dakikada attığı golün ofsayta takılması nedeniyle hüsran yaşattığından bahsedildi.