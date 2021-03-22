Fransa Lique 1'de Nimes'e yenilerek liderliği Paris Saint Germain'e kaptıran Lille'de Burak Yılmaz'ın performansı eleştiri konusu oldu.

France Football tarafından yapılan değerlendirmede Burak Yılmaz, "Çaresiz Yılmaz" nitelendirmesi yapıldı. Milli futbolcunun 9 Ocak'ta oynanan ve 1-0 biten Nimes maçının galibiyet golünü attığı vurgulanırken 2,5 ay sonra sahalara dönen Burak'ın bu sefer beklentileri karşılayamadığı belirtildi. Haberde bu sezon 9 gole imza atan milli futbolcunun yakaladığı pozisyonları değerlendiremediği ve 57. dakikada attığı golün ofsayta takılması nedeniyle hüsran yaşattığından bahsedildi.











