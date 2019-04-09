Fransız takımlarında hareketli saatler yaşanıyor

Vitality cephesinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, bir süredir bu çatı altında mücadele eden Vincent “Happy“ Schopenhauer’in takımdan ayrıldığı duyuruldu. Çok vakit geçmeden yeni bir kadro oluşumuna giren LDLC, Happy’i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz seneden beri performansından ötürü yedekte bulunan ve bu süreçte yerini Alex “ALEX” McMeekin’e bırakan eski oyun içi lider Happy, Vitality’den ayrıldı ve LDLC takımının yolunu tuttu. Kısa süre önce temsilcimiz Engin “MAJ3R” Küpeli transferi ile yeni bir kadro oluşturduklarını duyuran ve bu doğrultuda deneyimli Fransız isimler Christophe “SIXER“ Xia ve Alexandre “xms“ Forté’i kadrosuna katan, ayrıca bir diğer Fransız isim Rodolphe “roden“ Bianco’yu da deneme sürecine sokan LDLC, son olarak yaptığı açıklama ile deneyimli oyuncu Happy’i kadrolarına kattıklarını açıkladı. Böylelikle LDLC takımının önümüzdeki günlerde mücadele edeceği beşli belli oldu. Deneyimli oyuncu, Vitality forması altında mücadele ettiği süreç içerisinde takımıyla DreamHack Open Atlanta 2018 turnuvasında şampiyonluğa ulaşmış, ancak günlerinin geri kalanında istenilen performansı gösterememişti. Bu gelişmelerin ardından LDLC takımının kadrosu şöyle:

Engin “MAJ3R” Küpeli

Christophe “SIXER“ Xia

Alexandre “xms“ Forté

Vincent “Happy“ Schopenhauer

Rodolphe “roden“ Bianco (deneme)

Kaynak: Playerbros