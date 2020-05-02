Fransız isyanı
Hollanda’da ligler iptal edilince işler karışmıştı. Fransa ise ligleri tescil etti ve benzer bir isyan çıktı. Avrupa kupalarına gitme şansı bulunan takımlar ile bir alt lige düşürülen ekipler alınan tescil kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Liglerin tescil edilmesinin ardından son 8 yıldaki 7., toplamda 9. lig şampiyonluğuna ulaşan PSG, son zaferini böyle kutlamıştı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda, geçtiğimiz hafta ligleri iptal etti. Buna göre 2019-20 sezonunda şampiyon olmayacağı açıklanırken, ligden düşme ve yükselme gibi durumların da yaşanmayı belirtilmişti. Hâl böyle olunca zirve adayları, Avrupa kupalarına katılmak isteyen takımlar ve alt liglerin şampiyonları isyan çıkardı. Geçtiğimiz günlerde ise Fransa, tam tersi bir yöntem uyguladı. Ligler tescil edildi ancak gösterilen tepkiler değişmedi. Şampiyon PSG dışında neredeyse herkes durumdan şikayetçi.
1 puan farkla 3 takım
Avrupa kupalarının 1 puan gerisinde yer alan Lyon, Montpellier, Monaco ile maç eksiği bulunan ve kazanması halinde Avrupa potasına girecek olan Strasbourg durumdan bir hayli şikayetçi. Ayrıca doğrudan alt lige düşürülen Amiens ile Toulouse da bitime 8 hafta kala alınan bu karardan dolayı isyan etti. Şimdi ise kulüplerin Hollanda’da olduğu gibi itiraz hazırlığında olduğu öğrenildi.