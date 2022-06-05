Fransız Derbisi’nde Vadeni zafere ulaştı

İlki 1836 yılında koşulan ve Fransız Derbisi olarak bilinen G1 Prix du Jockey Club, bu yıl 5 Haziran Pazar günü Chantilly Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Sonucu merakla beklenen derbiyi bu yıl Aga Khan Ekürisi’nin sahibi olduğu Jean-Claude Rouget’nin antrene ettiği Vadeni (Churchill – Vaderana / Monsun) jokeyi Christophe Soumillon ile kazanmayı başardı.

Fransız Derbisi’nde bu yıl 3 yaşlı 15 tay birincilik mücadelesi verdi. Düzlük üzerinde dış kulvardan yaptığı güçlü atakları neticesinde zorlanmadan zafere uzanan Vadeni’nin ardında ikinciliği El Bodegon (Kodiac – Al Andalyya / Kingmambo) elde ederken, G1 Poule d’Essai des Poulains (Erkek Tay Deneme) galibi Modern Games (Dubawi – Modern Ideals / New Approach) üçüncü, Al Hakeem (Siyouni – Jadhaba / Galileo) ise dördüncü oldu.

İlki 1836 yılında koşulan ve Fransız Derbisi olarak bilinen G1 Prix du Jockey Club, bu yıl 5 Haziran Pazar günü Chantilly Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Sonucu merakla beklenen derbiyi bu yıl Aga Khan Ekürisi’nin sahibi olduğu Jean-Claude Rouget’nin antrene ettiği Vadeni (Churchill – Vaderana / Monsun) jokeyi Christophe Soumillon ile kazanmayı başardı.

Fransız Derbisi’nde bu yıl 3 yaşlı 15 tay birincilik mücadelesi verdi. Düzlük üzerinde dış kulvardan yaptığı güçlü atakları neticesinde zorlanmadan zafere uzanan Vadeni’nin ardında ikinciliği El Bodegon (Kodiac – Al Andalyya / Kingmambo) elde ederken, G1 Poule d’Essai des Poulains (Erkek Tay Deneme) galibi Modern Games (Dubawi – Modern Ideals / New Approach) üçüncü, Al Hakeem (Siyouni – Jadhaba / Galileo) ise dördüncü oldu.