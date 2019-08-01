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Fransa'yı deviren Milli Takımımız, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde: 69-64

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, çeyrek final mücadelesinde Fransa'yı 69-64 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

01 Ağustos 2019, Perşembe 19:39
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Fransa'yı deviren Milli Takımımız, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde: 69-64

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile karşı karşıya geldi.

Maçın son çeyreğine Milliler, 44-56 geride girmesine rağmen 25-8'lik son periyot skoruyla karşılaşmadan 69-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Milli Takımımız, adını yarı finale yazdırdı. Rakibimiz, Büyük Britanya - Slovenya maçının galibi olacak.

Millilerimiz'de Tibet Görener 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Mustafa Kurtuldum 13 sayı, 6 ribaunt ile maçı tamamladı. 

Fransa'da Malcolm Cazalon 21 sayıyla maçın en skoreri olurken Juhann Begarin 14, Timothe Crusol 11 sayıyla oynadı. 

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