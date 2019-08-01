Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile karşı karşıya geldi.
Maçın son çeyreğine Milliler, 44-56 geride girmesine rağmen 25-8'lik son periyot skoruyla karşılaşmadan 69-64 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Milli Takımımız, adını yarı finale yazdırdı. Rakibimiz, Büyük Britanya - Slovenya maçının galibi olacak.
Millilerimiz'de Tibet Görener 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Mustafa Kurtuldum 13 sayı, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.
Fransa'da Malcolm Cazalon 21 sayıyla maçın en skoreri olurken Juhann Begarin 14, Timothe Crusol 11 sayıyla oynadı.