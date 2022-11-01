Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası öncesi turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa Milli Takımı sakatlık haberleri ile sarsılmaya devam ediyor.

En son Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante'nin Dünya Kupası'nda yer alamayacağı açıklanırken, bu sezon Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın menajeri de kötü haberi verdi.





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FORMA GİYEMEDİ

2016 yılında 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Paul Pogba, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımına geri dönmüştü.

Fransız yıldızın İtalya'daki 2. macerası beklediği gibi başlamadı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Pogba, Juventus'ta henüz forma şansı elde edemedi.

AMELİYAT OLMUŞTU

Pogba, Eylül ayı başlarında sağ dizinden geçirdiği ameliyatın ardından bu ay Juventus ile antrenmanlara geri dönmüştü. Ancak Fransız yıldızın sakatlığı nüksetti. Yıldız futbolcunun 2023'e kadar forma giymesi beklenmiyor.

MENAJERİ DUYURDU

Konu hakkında açıklama yapan Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, şu ifadeleri kullandı: "Dün ve bugün yapılan tıbbi muayenelerden sonucunda, Paul Pogba'nın ameliyattan sonra daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu açıklamak son derece acı verici. Bu nedenle Paul, Katar'da Fransa takımının bir parçası olamaz."

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Pogba'nın Dünya Kupası öncesinde Juventus forması giymesini çok düşük bir ihtimal olarak değerlendirmişti.





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KANTE DE YOK

Öte yandan Fransa, Pogba'nın yanı sıra yıldız oyuncunun Milli Takım 'da orta sahadaki partneri N'Golo Kante'den de yoksun olacak. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın nasıl bir orta saha tercihi yapacağı şimdiden merak ediliyor.

KADRO AÇIKLANACAK

Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile mücadele edecek. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise 10 gün sonra kadrosunu açıklayacak.

SON ŞAMPİYON

Dört yıl önce Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın, Hırvatistan'ı 4-2 yendiği finalde Pogba gol sevinci yaşamayı başarmıştı. (Skorer)







