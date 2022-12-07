Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Son 16 Turu'nda Polonya'yı 3-1 yenerken, Kylian Mbappe de attığı iki golle mücadeleye damgasını vurmuştu. Grup aşamasında iki kez maçın en iyi oyuncusu seçilen ancak kurallar gereği basına konuşması gereken Mbappe, sessizliğini 3. kez bu ödülü aldığı Polonya maçı sonrası bozdu.

23 yaşındaki süperstar, "Bu tutumum gazetecilere ya da başkalarına karşı değil. Sadece kupaya odaklanmış durumdayım ve enerjimi başka bir şeye harcamak istemiyorum. Bu yüzden Fransa ceza alacak ama bu benim kararım. FIFA'dan gelecek cezaları da kendi cebimden ödeyeceğim" dedi. Mbappe'nin bu kupada 5 golü bulunuyor.