A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun lideri Fransa ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde Arnavutluk ve Moldova'yı deviren Ay-Yıldızlılar Fransa'yı Konya'da taraftarının önünde mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Millilerimiz'in başına geçmesiyle galibiyet serisi yakalayan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Gruptaki güçlü rakibimiz, çıkmaya en büyük aday, Dünya Kupası şampiyonu, FIFA sıralamasında 1., futbolcu üreten bir takımla oynayacağız. Bu bizim için birincilik şansı için biraz şansızlık ama kendi gücümüzü göreceğiz. Umut veren bir takımız."

"Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif, hem de defansif olarak çok iyi olan oyuncular. Benim kendi dönemimde oynayacağımız en iyi takımla oynayacağız. Bu da bizim için bir şans. Her bölgede başarılı olan bir takıma karşı her bölgede başarılı olmanız gerek."

"Kendi sahamızda oynuyoruz, seyircimizin önünde oynuyoruz. Seyircimizin katkısını göreceğiz. Biz ne yapacağız, bu çok önemli. Biz ortaya bir şey sunacağız, rakipten bir şey beklemeyeceğiz. Sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz."

"Deschamps'ın oyuncu olarak da teknik direktör olarak da kariyeri belli. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerinde geride kaldık. Bir günde açıkları kapatamayız ama bir günde iyi şeyler yapabiliriz. Daha önce yaptık."

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"Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz. Önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki en büyük rakibimiz, çıkmaya en büyük aday. Futbolcu yetiştiren, Dünya Şampiyonu bir ülkeyle oynayacağız. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz."

"2002 geride kaldı, dersler çıkarılması gerekiyor. Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz ve önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki gülü rakibimiz, çıkmaya en güçlü aday, Dünya Kupası’nda birinci olmuş."

"Okay, Cenk, Ozan ve Emre Belözoğlu kadroda olmayacak Dorukhan'a bakacağız. Ona göre kadro yapacağız. Rakip takım çok değişmiyor, konuşacak bir şey yok. İlk 11 henüz bellli değil ama kim çıkarsa yüzde yüzünü verecektir."

"Fransa ile oynuyoruz. Her maç üç puan için çıkıyoruz. Kötü oynasak da puan alabiliriz. Ama iyi oynarsak kazanacağımız çok şey var. Hücumsa hücum savunmaysa savunma her şeyi yapacağız. Güç dengeleri Fransa lehine. Ama bu farkı kapatacak inancımız var."