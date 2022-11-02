Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'da bir şok sakatlık daha yaşandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala N'Golo Kante'nin ardından yeni sakatlıktan çıkan Paul Pogba'nın da bu turnuvada forma giyemeyeceği öğrenildi.

İyileştikten sonra Juventus'da çıktığı idmanda bir kez daha sakatlanan Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, "Neyazık ki Pogba, Katar'da olmayacak" dedi.